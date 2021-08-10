Роскомнадзор заблокировал интервью Егора Летова за слова о наркотиках

Егор Летов (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Роскомнадзор ограничил доступ к интервью солиста группы «Гражданская оборона» Егора Летова, которое вышло в 1998 году, сообщает портал «Роскомсвобода». Ресурс приводит ссылку на интервью, которую можно найти в реестре запрещенной информации Роскомнадзора.

Материал заблокировали по требованию Министерства внутренних дел. Как отмечает «Роскомсвобода», интервью Летов давал журналистке Любови Парфентьевой и высказался в нем об отношении к наркотикам и психотропным веществам.

Текст, который заблокировало МВД, перепечатали с фан-сайта «ГрОБ Хроники», где интервью после предупреждения Роскомнадзора откорректировали модераторы.

Ранее МВД уже требовало от изданий править публикации, содержащие высказывания Летова о наркотиках. В 2019 году интернет-портал «Лента.ру» был вынужден изменить статью «Я там, а вы — здесь. Счастливо оставаться», в которой тот высказывается об алкоголе, наркотиках и психотропных веществах.

