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Шойгу сообщил о центрах пропаганды для «информационных атак» на Россию

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ)

В Риге, Таллине и Варшаве созданы «центры стратегии пропаганды», где создается «информационное оружие» для распространения в России. Об этом во время посещения Красноярского машиностроительного завода заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны», — добавил Шойгу.

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По его словам, такие учреждения занимаются распространением слухов и слежкой за информационным пространством. Они выявляют людей, которые «ничего хорошего не пишут», и приглашают их на работу, говорит министр обороны. По его словам, речь идет о десятках людей, которые «штампуются» каждый квартал.

Ранее, в марте, главред портала The Grayzone Макс Блюменталь, сотрудничающий со Sputnik и RT, выложил документы, в которых говорилось, что британский МИД спонсировал Reuters и Би-би-си в рамках проведения «секретных программ», которые должны сменить режим внутри России и подорвать влияние страны в Восточной Европе и Центральной Азии. Российское посольство в Лондоне выразило «глубокую озабоченность» по этому поводу.

В 2017 году Шойгу говорил о создании в России «войск информационных операций». Тогда первый зампред комитета Совета федерации Франц Клинцевич пояснял РБК, что речь идет о специалистах, которые занимаются разоблачением иностранных «диверсий в электронных, бумажных и телевизионных носителях».

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