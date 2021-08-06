Шойгу сообщил о центрах пропаганды для «информационных атак» на Россию

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ)

В Риге, Таллине и Варшаве созданы «центры стратегии пропаганды», где создается «информационное оружие» для распространения в России. Об этом во время посещения Красноярского машиностроительного завода заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны», — добавил Шойгу.

По его словам, такие учреждения занимаются распространением слухов и слежкой за информационным пространством. Они выявляют людей, которые «ничего хорошего не пишут», и приглашают их на работу, говорит министр обороны. По его словам, речь идет о десятках людей, которые «штампуются» каждый квартал.

Ранее, в марте, главред портала The Grayzone Макс Блюменталь, сотрудничающий со Sputnik и RT, выложил документы, в которых говорилось, что британский МИД спонсировал Reuters и Би-би-си в рамках проведения «секретных программ», которые должны сменить режим внутри России и подорвать влияние страны в Восточной Европе и Центральной Азии. Российское посольство в Лондоне выразило «глубокую озабоченность» по этому поводу.