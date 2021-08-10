СК завел дело после смерти девочки в стоматологии в Тольятти

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет завел уголовное дело после смерти 10-летней девочки в одной из стоматологий Тольятти, сообщается на сайте областного управления СК.

«В связи со смертью ребенка в одной из частных стоматологических клиник города Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в публикации.

По данным следствия, 8 августа в одной из частных стоматологий Тольятти маленькой девочке лечили кариес. При этом специалист использовал аппарат для ингаляционной анестезии. После того как отключилась подача наркоза, у ребенка нарушился сердечный ритм. Врач пытался реанимировать пациентку, но она умерла.

Расследование уголовного дела взяла на контроль региональная прокуратура. Она проверяет соблюдение требований федерального законодательства о здравоохранении.