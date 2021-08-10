Мэр Мурманска заявил об уходе в отставку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,6 (+0,09) Инвестиции, 13:06
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,36 (-0,08) Инвестиции, 13:06
Хакер подарил украденные $42 тыс. в криптовалюте случайному пользователю Крипто, 19:18 Из Минска в Багдад вывозным рейсом вылетели 240 иракцев Политика, 19:14 Слишком дороги, чтобы купить: 4 акции, которые нуждаются в «дроблении» Инвестиции, 19:08 Отец Месси посоветовал искать в «Барселоне» виновных в уходе его сына Спорт, 18:59 Получившего травму на Олимпиаде Шубенкова прооперируют в Германии Спорт, 18:58 Гуцериев передал долю в «РуссНефти» своему брату Бизнес, 18:49 Главврача больницы во Владикавказе задержали после смерти пациентов Общество, 18:49 Новорожденную дочь Тайсона Фьюри перевели в реанимацию Спорт, 18:35 Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок Общество, 18:29 Украинский МИД вызвал белорусского дипломата после слов Лукашенко о Крыме Политика, 18:26 В Англии приняли решение пожизненно отстранять от футбола за расизм Спорт, 18:21 В «Дом.РФ» предсказали двукратный рост спроса на семейную ипотеку Недвижимость, 18:19 СК завел дело после смерти девочки в стоматологии в Тольятти Общество, 18:18 Шойгу назвал главную внутреннюю угрозу для любой страны Политика, 18:10
Политика ,  

Мэр Мурманска заявил об уходе в отставку

Андрей Сысоев
Андрей Сысоев (Фото: citymurmansk.ru)

Мэр Мурманска и временно исполняющий обязанности председателя Совета депутатов Андрей Сысоев сообщил о намерении уйти с этих должностей в конце августа. Такое заявление он сделал на брифинге, запись опубликована на сайте Совета депутатов города.

«Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реализации важных для города проектов <...> решение этих задач потребует отвлечения времени и сил от исполнения полномочий главы муниципального образования и председателя совета депутатов», — заявил Сысоев.

Мэр затопленной в июне Керчи уволился после разговора с Аксеновым
Политика
Фото:Сергей Бороздин / VK

По его словам, городу требуются «новые кадры», способные принимать «нестандартные решения», так как правительство страны строит планы по долгосрочному развитию Арктики. Сысоев выступит с прошением об отставке на внеочередном заседании совета депутатов региона 23 августа. Он также сообщил, что не намерен складывать свои депутатские полномочия (он депутат от партии «Единая Россия») и рассчитывает продолжить работу в должности заместителя председателя совета.

В середине мая портал IcebergPress без указания источника информации опубликовал данные о том, что у Сысоева есть незадекларированное имущество и бизнес за границей. Мэр отверг обвинения, назвав информацию «высосанной из пальца» и заявив, что сам он «чист перед законом», сообщало агентство «СеверПост».

Однако глава региона Андрей Чибис после этого поручил антикоррупционному управлению провести оперативные проверки глав муниципалитетов. «Прошу управление по противодействию коррупции с нашим минюстом, аппаратом правительства и правоохранительными органами представить до конца недели предложения по мерам ответственности в отношении главы города Мурманска и проанализировать возможность нахождения его на занимаемой должности», — цитирует Чибиса телеканал TV-21.

Сысоев состоит в партии «Единая Россия». С 2010 по 2019 год он был главой администрации Мурманска, городской совет выбрал его мэром в конце 2019 года.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

Мурманск Мурманская область мэрия
Материалы по теме
МВД Украины назвало инициатора отставки Авакова
Политика
Президент Туниса объявил об отставке премьера и роспуске парламента
Политика
В Мурманской области объяснили, почему не продали ни одной новой квартиры
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter