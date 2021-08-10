Мэр Мурманска заявил об уходе в отставку

Андрей Сысоев (Фото: citymurmansk.ru)

Мэр Мурманска и временно исполняющий обязанности председателя Совета депутатов Андрей Сысоев сообщил о намерении уйти с этих должностей в конце августа. Такое заявление он сделал на брифинге, запись опубликована на сайте Совета депутатов города.

«Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реализации важных для города проектов <...> решение этих задач потребует отвлечения времени и сил от исполнения полномочий главы муниципального образования и председателя совета депутатов», — заявил Сысоев.

По его словам, городу требуются «новые кадры», способные принимать «нестандартные решения», так как правительство страны строит планы по долгосрочному развитию Арктики. Сысоев выступит с прошением об отставке на внеочередном заседании совета депутатов региона 23 августа. Он также сообщил, что не намерен складывать свои депутатские полномочия (он депутат от партии «Единая Россия») и рассчитывает продолжить работу в должности заместителя председателя совета.

В середине мая портал IcebergPress без указания источника информации опубликовал данные о том, что у Сысоева есть незадекларированное имущество и бизнес за границей. Мэр отверг обвинения, назвав информацию «высосанной из пальца» и заявив, что сам он «чист перед законом», сообщало агентство «СеверПост».