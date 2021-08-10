Никарагуа отозвала послов из четырех стран

Росарио Мурильо (Фото: Oswaldo Rivas / Reuters)

Власти Никарагуа отозвали послов из четырех стран Латинской Америки для консультаций в ответ на вызов послов Аргентины, Мексики, Колумбии и Коста-Рики. Заявление вице-президента республики Росарио Мурильо об этом решении сообщает телеканал Channel 6.

Мексика и Аргентина в июне отозвали послов из Никарагуа из-за «тревожных» политико-правовых действий правительства Ортеги, в июле к ним присоединилась Колумбия. Дипведомства сообщали, что обеспокоены угрозой свободы и безопасности различных оппозиционных политиков в Никарагуа. Коста-Рика в марте назначила посла в Никарагуа впервые с 2018 года, но задержала его отправку из-за «политических условий в соседней стране».

Власти Никарагуа расценили «постоянные и незаслуженные» действия со стороны других государств как вмешательство во внутренние дела, говорится в заявлении вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо. При этом Мурильо отметила, что власти Аргентины, Колумбии, Коста-Рики и Мексики «сами пытаются игнорировать ситуацию с нарушением прав человека в своих странах».

Реакция стран Латинской Америки вызвана противостоянием правительством Никарагуа и оппозицией накануне президентских выборов. За последние месяцы по различным обвинениям арестованы семь оппозиционных кандидатов в президенты, среди них — дочь экс-президента Кристиану Чаморро. Регистрация кандидатов на президентские выборы, которые пройдут в Никарагуа 7 ноября, завершилась 2 августа. В выборах от правящего Сандинистского фронта национального освобождения примут участие действующий президент Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо.