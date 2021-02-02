Верховная рада Украины утвердила санкции против Никарагуа

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Верховная рада утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против Никарагуа, следует из данных на сайте парламента. За принятие законопроекта проголосовали 322 народных депутата, 19 были против, пять воздержались.

Кабмин Украины предложил СНБО ввести секторальные санкции против Никарагуа в ноябре 2020 года. Поводом для санкций Киев считает открытие консульства Никарагуа в Крыму: полуостров вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, однако Украина результаты голосования не признает и считает его оккупированной территорией.

Вице-премьер Украины Алексей Резников тогда пояснял, что с точки зрения Киева действия Никарагуа являются противоправными и нарушают интересы национальной безопасности. 1 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент одобренное советом национальной безопасности и обороны постановление об утверждении санкций против Никарагуа.

Россия неоднократно заявляла, что процесс присоединения Крыма происходил в рамках международного законодательства и его итоги не могут быть пересмотрены.