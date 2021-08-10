Обнажившую ягодицы у отделения МВД активистку арестовали на пять суток

Алина Иванова (Фото: yegorshatov / Instagram)

Алину Иванову, которая 9 августа оголила ягодицы перед зданием отделения полиции в Москве, арестовали на пять суток за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), сообщила РБК пресс-служба Пресненского суда.

Инцидент произошел 9 августа у ОВД «Арбат», сообщал Telegram-канал SOTA. Активистка сделала фото с полуобнаженными ягодицами на фоне отделения полиции в знак протеста против ареста двух активисток в Екатеринбурге, выступивших с аналогичной акцией.

«За плакаты сажают, за лайки сажают, за мнение сажают, теперь и за фотографии сажать будем? Мы живем в светской стране, законы шариата тут не действуют. Так какого черта девушек арестовали?» — объяснила Иванова свой поступок.

Речь идет об аресте в Екатеринбурге 2 августа блогера Елены Никифоровской и фотографа Айсель Ахмедовой из-за фотосессии со спущенными штанами рядом с одним из городских отделений полиции. Никифоровская получила трое суток ареста по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1), Ахмедова — двое.