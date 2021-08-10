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Общество ,  

Признавшийся в убийстве депутат предложит компенсацию семье погибшего

Игорь Редькин
Игорь Редькин (Фото: kamgov_41/ Youtube)

Депутат заксобрания Камчатского края от «Единой России» Игорь Редькин собирается предложить денежную компенсацию семье случайно застреленного им человека, сообщила РБК адвокат депутата Ольга Струченко.

«Игорь Владимирович сожалеет, раскаивается, всячески поможет семье и будет работать со следствием», — сказала Струченко.

Камчатский депутат-миллионер признался, что застрелил человека
Общество
Игорь Редькин

Ранее Редькин сообщил, что случайно застрелил человека, когда собирался отпугнуть медведя, который бродил по свалке в сумерках.

По данным СК, 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский произошла стрельба, в результате которой был ранен 30-летний мужчина. Позднее он умер в больнице.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет Камчатского края, правоохранительные органы уже задержали 55-летнего подозреваемого по делу об убийстве человека на свалке. В ближайшее время будет решаться вопрос о выборе подозреваемому меры пресечения. РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Камчатскому краю.

депутат убийство Камчатский край новости
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