Признавшийся в убийстве депутат предложит компенсацию семье погибшего

Игорь Редькин (Фото: kamgov_41/ Youtube)

Депутат заксобрания Камчатского края от «Единой России» Игорь Редькин собирается предложить денежную компенсацию семье случайно застреленного им человека, сообщила РБК адвокат депутата Ольга Струченко.

«Игорь Владимирович сожалеет, раскаивается, всячески поможет семье и будет работать со следствием», — сказала Струченко.

Ранее Редькин сообщил, что случайно застрелил человека, когда собирался отпугнуть медведя, который бродил по свалке в сумерках.

По данным СК, 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский произошла стрельба, в результате которой был ранен 30-летний мужчина. Позднее он умер в больнице.