В Новой Москве 16-летняя девушка без водительских прав погибла в ДТП

Фото: moscowproc / Telegram

В Новой Москве на Калужском шоссе произошла авария, 16-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля и наехала на бордюр, после чего машина перевернулась, сообщает региональное управление прокуратуры в Telegram.

«Несовершеннолетняя погибла на месте, трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы», — сказано в сообщении ведомства.

Девушка не имела водительских прав. Авария с автомобилем «ВАЗ 21140» произошла на 36-м км шоссе, в районе поселка Десеновское, уточнили в прокуратуре, ведомство проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних.

Накануне утром на Тверской улице в Москве столкнулись два автомобиля Mercedes — AMG GT и E-200. Одна машина после этого выехала на полосу встречного движения и врезалась в бетонное ограждение на тротуаре. Медики доставили обоих водителей в больницу, у одного диагностировали ушиб головного мозга, у второго — закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пешеходы не пострадали.