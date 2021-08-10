Аналитики назвали РБК лидером по доверию малого и среднего бизнеса

Фото: Владислав Шатило / РБК

РБК стал лидером среди российских средств массовой информации по доверию со стороны малых и средних предпринимателей, говорится в исследовании компании IFORS Research, с которым ознакомился ТАСС.

Исследователи опросили несколько тысяч представителей бизнеса, которых попросили оценить СМИ по шкале от одного до пяти, где пять — максимальный уровень доверия.

РБК получил оценку в четыре бала. Второе место заняли сайты трех изданий: «Коммерсантъ», «Ведомости» и ТАСС. Они получили по 3,8 балла каждый.

На третье место вышли новостные агрегаторы «Яндекс» и Lenta.ru — по 3,6 балла. В конце списка оказались блогеры — по надежности в качестве источника бизнес-новостей их в среднем оценили на 3,1 балла.