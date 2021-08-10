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Премьер-министр Греции попросил прощения за лесные пожары

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем обращении к жителям страны извинился за распространившиеся лесные пожары. Его заявление передает государственный телеканал ERT.

«Прежде всего я приношу извинения за все ошибки. Я полностью понимаю боль наших сограждан, которые видели, как горели их дома или имущество», — сказал глава правительства.

Лесные пожары в Греции вспыхнули из-за засушливой и жаркой погоды, они продолжаются больше месяца. Огонь затронул в том числе северные окраины Афин, острова Родос, Эвбея и Халки, а также полуостров Пелопоннес.

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Мицотакис в своем обращении сообщил, что за последние дни в стране вспыхнуло 586 пожаров, и назвал эти дни одними из самых тяжелых для Греции за многие годы. «Мы сражались и продолжаем сражаться изо всех сил. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов», — заявил он.

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По словам премьер-министра, оперативные службы провели 62 эвакуации жителей в 141 регионе за последние несколько дней. Он подчеркнул, что правительство выплатит компенсацию за уничтоженные огнем дома, также будут восстановлены леса, на эти цели из бюджета дополнительно выделено €500 млн. «Мы фиксируем ущерб. <...> Первые пособия будут выплачены немедленно, с помощью простого заявления каждого заинтересованного лица, которое он подаст на единой онлайн-платформе», — рассказал Мицотакис.

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Он отметил, что первостепенной задачей является спасение человеческих жизней. «Мы обязаны стиснуть зубы и двигаться дальше», — заключил он.

Греция Афины лесные пожары публичные извинения
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