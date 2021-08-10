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Политика ,  
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Сестра Ким Чен Ына назвала предательством учения Южной Кореи и США

Совместные военные учения США и Южной Кореи — предательство, которое вынуждает северокорейские власти наращивать вооруженные силы в регионе, заявила сестра главы КНДР Ким Чен Ына, замдиректора отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон. Ее заявление опубликовано на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Хочу выразить глубокое сожаление по поводу предательского отношения властей Южной Кореи», — сказала Ким Ё Чжон.

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Она назвала проведение учений первопричиной нестабильности на Корейском полуострове. По ее словам, «только практическое сдерживание, а не слова, могут гарантировать мир и безопасность на Корейском полуострове». Для этого Северная Корея будет наращивать свои вооруженные силы, указала политик.

«Мы будем стимулировать дальнейшее усиление нашего абсолютного сдерживания, чтобы справиться с постоянно растущей военной угрозой со стороны США, то есть работать над национальной обороноспособностью и мощным потенциалом превентивных ударов, которые могут быстро отреагировать на ведение любых военных действий против нас», — сказала Ким Ё Чжон.

Текущие учения между США и Южной Кореей — уже вторые за этот год. Первые прошли в марте. Тогда, в качестве ответа, КНДР провела запуск ракет в сторону Японского моря.

Новые учения между Соединенными Штатами и Республикой Кореей были запланированы на август. КНДР выступала против их проведения. За отсрочку учений выступило также Министерство по объединению Южной Кореи. В качестве официальной причины там указали пандемию коронавируса, но добавили, что такое решение могло бы улучшить двусторонние отношения с Пхеньяном.

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Ранее, 27 июля, между Севером и Югом, спустя более, чем через год, была восстановлена горячая линия для обсуждения экстренных вопросов. Связь была прервана по инициативе Пхеньяна, который в июне прошлого года обвинил Сеул в распространении пропагандистских листовок на территории КНДР.

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