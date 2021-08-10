Сестра Ким Чен Ына назвала предательством учения Южной Кореи и США

Совместные военные учения США и Южной Кореи — предательство, которое вынуждает северокорейские власти наращивать вооруженные силы в регионе, заявила сестра главы КНДР Ким Чен Ына, замдиректора отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон. Ее заявление опубликовано на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Хочу выразить глубокое сожаление по поводу предательского отношения властей Южной Кореи», — сказала Ким Ё Чжон.

Она назвала проведение учений первопричиной нестабильности на Корейском полуострове. По ее словам, «только практическое сдерживание, а не слова, могут гарантировать мир и безопасность на Корейском полуострове». Для этого Северная Корея будет наращивать свои вооруженные силы, указала политик.

«Мы будем стимулировать дальнейшее усиление нашего абсолютного сдерживания, чтобы справиться с постоянно растущей военной угрозой со стороны США, то есть работать над национальной обороноспособностью и мощным потенциалом превентивных ударов, которые могут быстро отреагировать на ведение любых военных действий против нас», — сказала Ким Ё Чжон.