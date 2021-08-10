Эмиссар США выехал в Доху на переговоры о прекращении огня в Афганистане

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в столицу Катара Доху на переговоры по ситуации в Афганистане. США намерены настаивать на том, чтобы радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) прекратило свое наступление. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

«В ходе нескольких запланированных раундов переговоров в течение трех дней представители стран, расположенных в регионе и за его пределами, а также международные организаций будут настаивать на снижении уровня насилия и прекращении огня, а также на обязательстве не признавать правительство, которое будет навязано силой», — говорится в сообщении.

Талибы начали масштабное наступление в Афганистане, после того как США и их союзники стали выводить войска из республики. К началу июля Афганистан покинули более 90% военного контингента, сообщал Пентагон. По словам Байдена, полностью вывести войска планируется к концу августа. Как сообщали талибы, они захватили контроль над 90% границы Афганистана и большей частью ее территории.

На фоне наступления террористов США отправили в Афганистан свои бомбардировщики B-52 Stratofortress. Как сообщили в Минобороны республики, накануне те атаковали террористов в Шибергане — столице северной провинций Джаузджан. До этого боевики прорвались там к зданию администрации и полиции, но в итоге местные силы безопасности отбили позиции.