В Гвинее выявили первый в стране случай заболевания лихорадкой Марбург

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в понедельник о том, что на территории Гвинеи выявлен первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной также как «болезнь зеленых мартышек». Об этом говорится в заявлении главы африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти, опубликованном на сайте организации.

Мы работаем со службами здравоохранения [Гвинеи] с тем, чтобы принять быстрые ответные меры», — заявил Моэти.

В сообщении ВОЗ говорится, что вирус Марбург имеет общий вирус с лихорадкой Эбола. Заболевание вирусом Марбург выявлено на юге Гвинеи. Заразившийся пациент умер.

На юге Гвинеи, в районе, где выявили Марбург, с минувшего января по июнь произошла вспышка лихорадки Эбола. До нынешнего случая в Гвинее заболевших лихорадкой Марбург не фиксировалось.