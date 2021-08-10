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В Гвинее выявили первый в стране случай заболевания лихорадкой Марбург

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в понедельник о том, что на территории Гвинеи выявлен первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной также как «болезнь зеленых мартышек». Об этом говорится в заявлении главы африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти, опубликованном на сайте организации.

Мы работаем со службами здравоохранения [Гвинеи] с тем, чтобы принять быстрые ответные меры», — заявил Моэти.

В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола
Общество
Фото:Reuters

В сообщении ВОЗ говорится, что вирус Марбург имеет общий вирус с лихорадкой Эбола. Заболевание вирусом Марбург выявлено на юге Гвинеи. Заразившийся пациент умер.

На юге Гвинеи, в районе, где выявили Марбург, с минувшего января по июнь произошла вспышка лихорадки Эбола. До нынешнего случая в Гвинее заболевших лихорадкой Марбург не фиксировалось.

Ранее лихорадка Марбург была обнаружена в Анголе, Демократической Республике Конго (ДРК), Кении, Уганде и ЮАР. Симптомы лихорадки Марбург схожи с симптомами лихорадки Эбола, однако специалисты ООН считают, что лихорадка Марбург имеет еще более высокий процент смертельных исходов. Вакцина для лечения геморрагической лихорадки Марбург пока не разработана. 

Лихорадка Марбург вызывает обильное кровотечение, которое невозможно остановить. Лихорадка названа так по месту возникновения – первые случаи заболевания с данными симптомами были зафиксированы в 1967г. в немецких городах Марбург и Франкфурт-на-Майне.

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