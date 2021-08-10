Посольство России заявило о незаконности нахождения армии США в Сирии
Вооруженные силы США находятся на территории незаконно. Об этом говорится в Twitter посольства России в стране.
Посольство России опубликовало скриншот твита официального представителя военного командования армии США Уэйна Маротта, в котором тот обосновывает присутствие американцев с Сирии резолюцией 2254 Совбеза ООН 2015 года.
«Ваша трактовка резолюции 2254 СБ ООН нелепа. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с текстом документа», — написали в посольстве и привели ссылку на документ.