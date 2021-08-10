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Война в Сирии ,  
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Посольство России заявило о незаконности нахождения армии США в Сирии

Вооруженные силы США находятся на территории незаконно. Об этом говорится в Twitter посольства России в стране.

Посольство России опубликовало скриншот твита официального представителя военного командования армии США Уэйна Маротта, в котором тот обосновывает присутствие американцев с Сирии резолюцией 2254 Совбеза ООН 2015 года.

«Ваша трактовка резолюции 2254 СБ ООН нелепа. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с текстом документа», — написали в посольстве и привели ссылку на документ.

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Резолюция, в частности, призывает страны-члены ООН «предупреждать и пресекать террористические акты, совершаемые непосредственно «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известным также как ДАИШ) (запрещенная в России террористическая организация), Фронтом «Ан-Нусра» (ФАН) (запрещенная в России террористическая организация) и всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочими террористическими группами».

США ввели контингент в Сирию с самого начала гражданской войны в 2011. В декабре 2018 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, объявил, что американские военные покинут Сирию. Свое решение он объяснил разгромом основной части боевиков ИГ.

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В июля, по данным властей, в Сирии находились около 900 американских военных. В Пентагоне говорили, что считают вывод войск преждевременным, поскольку борьба с ИГ продолжается. Американские военные «не занимаются другими вопросами, более широкими вопросами внутри Сирии, связанными с гражданской войной», заявлял в мае представитель ведомства Джон Кирби.

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