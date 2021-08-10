Посольство России заявило о незаконности нахождения армии США в Сирии

Резолюция, в частности, призывает страны-члены ООН «предупреждать и пресекать террористические акты, совершаемые непосредственно «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известным также как ДАИШ) (запрещенная в России террористическая организация), Фронтом «Ан-Нусра» (ФАН) (запрещенная в России террористическая организация) и всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочими террористическими группами».

США ввели контингент в Сирию с самого начала гражданской войны в 2011. В декабре 2018 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, объявил, что американские военные покинут Сирию. Свое решение он объяснил разгромом основной части боевиков ИГ.

В июля, по данным властей, в Сирии находились около 900 американских военных. В Пентагоне говорили, что считают вывод войск преждевременным, поскольку борьба с ИГ продолжается. Американские военные «не занимаются другими вопросами, более широкими вопросами внутри Сирии, связанными с гражданской войной», заявлял в мае представитель ведомства Джон Кирби.