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Поклонская прокомментировала слова Лукашенко о признании Крыма

Прежде чем делать заявления об олигархах в Крыму, президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоит самому посетить полуостров. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила депутат Государственной Думы Наталья Поклонская.

«Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам. Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи. Крым признает Белоруссию», — сказала Поклонская.

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Вид Крыма

Ранее Лукашенко в ходе своей большой пресс-конференции заявил, что признает Крым российской территорией, когда «последний олигарх в России» начнет поставлять туда свои продукты. Он добавил, что готов «переступить» через ранее подписанные документы, в том числе Будапештскую декларацию. «Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю», — заявил Лукашенко и добавил: «У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное».

На слова Лукашенко также отреагировал депутат Госдумы Руслан Бальбек. Как считает депутат, подобные заявления Лукашенко могут вызвать «недоумение россиян от такого поведения союзника».

«Президент Белоруссии уже нелигитимен в глазах западного сообщества — он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось», — сказал Бальбек.

На слова Лукашенко также отреагировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Олигарх, как и любой человек, имеет свое мнение. Хочет — работает в Крыму, не хочет — не работает, поэтому заявление непонятное», — отметил Цеков. Он также подчеркнул, что по мнению Лукашенко олигархами могут считать одни люди, а по мнению российских властей — другие.

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