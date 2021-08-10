Поклонская прокомментировала слова Лукашенко о признании Крыма

Прежде чем делать заявления об олигархах в Крыму, президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоит самому посетить полуостров. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила депутат Государственной Думы Наталья Поклонская.

«Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам. Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи. Крым признает Белоруссию», — сказала Поклонская.

Ранее Лукашенко в ходе своей большой пресс-конференции заявил, что признает Крым российской территорией, когда «последний олигарх в России» начнет поставлять туда свои продукты. Он добавил, что готов «переступить» через ранее подписанные документы, в том числе Будапештскую декларацию. «Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю», — заявил Лукашенко и добавил: «У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное».

На слова Лукашенко также отреагировал депутат Госдумы Руслан Бальбек. Как считает депутат, подобные заявления Лукашенко могут вызвать «недоумение россиян от такого поведения союзника».