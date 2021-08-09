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Сенаторы оценили слова Лукашенко об условиях для признания Крыма

Вид Крыма
Вид Крыма (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Нельзя увязывать признание Минском Крыма с тем, поставляют ли российские олигархи туда свою продукцию или нет, как это ранее сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил РБК сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Олигарх, как и любой человек, имеет свое мнение. Хочет — работает в Крыму, не хочет — не работает, поэтому заявление непонятное», — отметил Цеков. Он также подчеркнул, что по мнению Лукашенко олигархами могут считать одни люди, а по мнению российских властей — другие.

Как завил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, от того признает ли Крым Лукашенко или не признает, ничего не меняется. «Я думаю, что Лукашенко имеет право высказывать свою позицию, хотя это союзное государство. Он боится новых санкций, хотя больше, чем получила Белоруссия, представить невозможно», — сказал Джабаров.

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По его словам, белорусы отдыхают в Крыму с удовольствием, поэтому признание полуострова российским является вопросом времени, и не стоит давить на Лукашенко. «Если Александр Григорьевич признает Россию, значит де-факто он признал и Крым. Я не думаю, что это камень преткновения, который может определять наши отношения с Белоруссией», — заключил зампредседателя комитета Совета Федерации.

Ранее президент Белоруссии объявил, что признает Крым российской территорией, когда «последний олигарх в России» начнет поставлять туда свои продукты. Он добавил, что готов «переступить» через ранее подписанные документы, в том числе Будапештскую декларацию. «Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю», — заявил Лукашенко и добавил: «У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное».

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Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан Лукашенко в 1994 году. После распада СССР на территории Белоруссии находилось ядерное оружие, однако после подписания меморандума страна приобрела безъядерный статус, ядерное оружие было передано России. В меморандуме о присоединении Белоруссии к договору о нераспространении ядерного оружия Украина не упоминается, однако там сказано, что в случае нападения США, Великобритания и Россия будут добиваться от Совбеза ООН помощи Белоруссии.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, проведенного на полуострове. Международное сообщество не признало референдум законным и юридически считает полуостров территорией Украины. Минск также официально не признал вхождение Крыма и Севастополя в состав России.

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