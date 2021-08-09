Сенаторы оценили слова Лукашенко об условиях для признания Крыма

Вид Крыма (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Нельзя увязывать признание Минском Крыма с тем, поставляют ли российские олигархи туда свою продукцию или нет, как это ранее сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил РБК сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Олигарх, как и любой человек, имеет свое мнение. Хочет — работает в Крыму, не хочет — не работает, поэтому заявление непонятное», — отметил Цеков. Он также подчеркнул, что по мнению Лукашенко олигархами могут считать одни люди, а по мнению российских властей — другие.

Как завил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, от того признает ли Крым Лукашенко или не признает, ничего не меняется. «Я думаю, что Лукашенко имеет право высказывать свою позицию, хотя это союзное государство. Он боится новых санкций, хотя больше, чем получила Белоруссия, представить невозможно», — сказал Джабаров.

По его словам, белорусы отдыхают в Крыму с удовольствием, поэтому признание полуострова российским является вопросом времени, и не стоит давить на Лукашенко. «Если Александр Григорьевич признает Россию, значит де-факто он признал и Крым. Я не думаю, что это камень преткновения, который может определять наши отношения с Белоруссией», — заключил зампредседателя комитета Совета Федерации.