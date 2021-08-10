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Политика ,  
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Лавров заявил о «особом внимании» Запада к выборам в России

К парламентским выборам, которые пройдут в России в сентябре этого года, проявляется особое внимание со стороны западных государств. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«К выборам проявляется особое внимание за рубежом от наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации, чтобы затруднить проведение выборов», — сказал Лавров.

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По его словам, такие организации как Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) используются для подготовки почвы, «чтобы затруднить признание результатов выборов».

Лавров, также как и глава Минобороны Сергей Шойгу, являются кандидатами федеральной части списка партии «Единая Россия». Ранее сообщалось, что они будут принимать участие в предвыборных мероприятиях партии.

Федеральная часть списка «Единой России» была сформирована на съезде 19 июня по предложению Владимира Путина. В нее вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда «Талант и успех» (развивает сочинский фонд для одаренных детей «Сириус») Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Выборы в Государственную Думу пройдут в России с 17 по 19 сентября. В этом году они пройдут без участия наблюдателей ОБСЕ. Как заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, решение принято из-за «настойчивых требований» российских властей ограничить количество наблюдателей.

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