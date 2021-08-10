Лавров заявил о «особом внимании» Запада к выборам в России

К парламентским выборам, которые пройдут в России в сентябре этого года, проявляется особое внимание со стороны западных государств. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«К выборам проявляется особое внимание за рубежом от наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации, чтобы затруднить проведение выборов», — сказал Лавров.

По его словам, такие организации как Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) используются для подготовки почвы, «чтобы затруднить признание результатов выборов».

Лавров, также как и глава Минобороны Сергей Шойгу, являются кандидатами федеральной части списка партии «Единая Россия». Ранее сообщалось, что они будут принимать участие в предвыборных мероприятиях партии.