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Политика ,  
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В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит Алексиевич

Белорусский ПЕН-центр, которым руководит нобелевский лауреат по литературе 2015-го года Светлана Алексиевич, ликвидирован. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

«По итогам второго судебного заседания по делу организации «Белорусский ПЕН-центр» ликвидирован», — говорится в сообщении.

Минюст Белоруссии подал иск в Верховный суд страны о ликвидации белорусского ПЕН-центра 22 июля. В документе, который опубликовал ПЕН-центр, причина ликвидации не называется.

В Белоруссии из школьной программы исключили Алексиевич и Солженицына
Общество
Светлана Алексиевич

«Все это открыто свидетельствует о наличии политического приказа сверху «зачистить» гражданский сектор, что в свою очередь делает истцов и судей исполнителями этого приказа. И наша, так сказать, «вина» заключается в нашем несогласии с репрессиями, с насилием, в защите свободы слова и идеалов гуманизма», — такими словами ПЕН-центр прокомментировал ликвидацию.

Алексиевич руководит Белорусским ПЕН-центром с 2019 года. Центр создан в 1989 году, принят в международный ПЕН-клуб. ПЕН-клуб — международная правозащитная неправительственная организация, которая объединяет профессиональных писателей, поэтов и журналистов.

На данный момент Алексиевич находится за границей из-за опасения политического преследования. Накануне стало известно, что ее книги, наряду с произведениями Александра Солженицина и Владимира Набокова, исключены из белорусской школьной программы по литературе.

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