В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит Алексиевич
Белорусский ПЕН-центр, которым руководит нобелевский лауреат по литературе 2015-го года Светлана Алексиевич, ликвидирован. Об этом говорится в Telegram-канале организации.
«По итогам второго судебного заседания по делу организации «Белорусский ПЕН-центр» ликвидирован», — говорится в сообщении.
Минюст Белоруссии подал иск в Верховный суд страны о ликвидации белорусского ПЕН-центра 22 июля. В документе, который опубликовал ПЕН-центр, причина ликвидации не называется.
«Все это открыто свидетельствует о наличии политического приказа сверху «зачистить» гражданский сектор, что в свою очередь делает истцов и судей исполнителями этого приказа. И наша, так сказать, «вина» заключается в нашем несогласии с репрессиями, с насилием, в защите свободы слова и идеалов гуманизма», — такими словами ПЕН-центр прокомментировал ликвидацию.