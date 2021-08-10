В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит Алексиевич

Алексиевич руководит Белорусским ПЕН-центром с 2019 года. Центр создан в 1989 году, принят в международный ПЕН-клуб. ПЕН-клуб — международная правозащитная неправительственная организация, которая объединяет профессиональных писателей, поэтов и журналистов.

На данный момент Алексиевич находится за границей из-за опасения политического преследования. Накануне стало известно, что ее книги, наряду с произведениями Александра Солженицина и Владимира Набокова, исключены из белорусской школьной программы по литературе.