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Путин предложил создать в ООН структуру по борьбе с преступностью в море

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выступил за создание в ООН структуры, которая занималась бы борьбой с пиратством и морской безопасностью. Об этом он заявил в ходе видеоконференции по проблеме безопасности на море, организованной в Совбезе ООН по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Из пятерки постоянных членов Совбеза Путин был единственным главой государства, принявшим участие. Он подчеркнул позицию России по поводу «неукоснительного соблюдения» принципов международного права. Одной из проблем, которой президент уделил внимание, была морская преступность и пиратство.

«На наш взгляд было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море. В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках ООН, которая бы непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах», — сказал Путин (трансляция дебатов велась на сайте ООН). Другие участники дебатов его идею не прокомментировали.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что несмотря на существующую основу морского права, международный морской порядок все равно находится под угрозой, одной из серьезных проблем является покушение на суверенитет некоторых государств, что является нарушением всех международных соглашений. В качестве примера Блинкен привел ситуацию с морскими границами Украины и России.

«В Черном море <…> мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины. Опасные действия на море и в воздухе, арест судов нарушают торговлю и доступ к энергетике», — сказал он, но не привел примеров.

Блинкен также заявил, что США опасаются милитаризации Южно-Китайского моря. «Кто-то может сказать, что урегулирование споров в Южно-Китайском море — это не дело США, у которых там нет притязаний. Но это наше дело, и даже больше — ответственность каждой страны защищать принципы, которым мы согласились следовать, чтобы мирно урегулировать споры на море», — сказал госсекретарь. Участвовавший в дебатах представитель Китая, министр транспорта Ли Сяопэн на это возразил, что американские заявления не могут считаться надежным источником, так как являются политически мотивированными.

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Пекин на протяжении нескольких десятилетий ведет спор со странами региона по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в Южно-Китайском море — архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (острова Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). С 2013 года Китай ведет в море строительство искусственных островов.

Представитель Франции, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан также сделал акцент на важности уважения партнеров и их границ на основе международного права. Министр обороны Великобритании Бэн Уоллес говорил о необходимости принятия мер в отношении тех, кто устроил нападение на танкер у берегов Омана, так как подобные действия подрывают всю систему международной безопасности.

29 июля беспилотники атаковали нефтяной танкер MT Mercer Street у побережья Омана в Индийском океане. Судно принадлежит японской фирме, но его эксплуатацию осуществляет израильская судоходная компания Zodiac Maritime, погибли два члена экипажа — граждане Румынии и Великобритании. США, Великобритания, Израиль обвинили в организации нападения Иран. Тегеран обвинения отвергает.

Владимир Путин Совет безопасности ООН морское право международная безопасность
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