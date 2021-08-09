Путин предложил создать в ООН структуру по борьбе с преступностью в море

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выступил за создание в ООН структуры, которая занималась бы борьбой с пиратством и морской безопасностью. Об этом он заявил в ходе видеоконференции по проблеме безопасности на море, организованной в Совбезе ООН по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Из пятерки постоянных членов Совбеза Путин был единственным главой государства, принявшим участие. Он подчеркнул позицию России по поводу «неукоснительного соблюдения» принципов международного права. Одной из проблем, которой президент уделил внимание, была морская преступность и пиратство.

«На наш взгляд было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море. В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках ООН, которая бы непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах», — сказал Путин (трансляция дебатов велась на сайте ООН). Другие участники дебатов его идею не прокомментировали.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что несмотря на существующую основу морского права, международный морской порядок все равно находится под угрозой, одной из серьезных проблем является покушение на суверенитет некоторых государств, что является нарушением всех международных соглашений. В качестве примера Блинкен привел ситуацию с морскими границами Украины и России.