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Политика ,  
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В ВМС CША обвинили Россию в провокации на «первый удар» в Черном море

По словам адмирала ВМС США, российская сторона провоцирует силы НАТО на нанесение первого удара. Американцы этого делать не собираются, но и подставляться не станут, заявил он
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Военно-морские силы России регулярно сопровождают суда НАТО в Черном море, провоцируя североатлантический флот. Об этом заявил в интервью Business Insider командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Роберт Берк.

По его словам, в НАТО не собираются наносить удар первыми. «Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — сказал Берк.

В Черное море направился американский десантно-транспортный корабль
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Десантно-транспортный корабль USNSYuma

23 июня Минобороны России сообщило, что британский корабль Defender нарушил морскую границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Эсминец не реагировал на предупреждение сторожевого корабля, после чего российский самолет Су-24М сбросил по курсу Defender несколько бомб, чтобы вынудить его сменить курс. После этого британский корабль покинул воды России.

Однако в британском Минобороны опровергли предупредительную стрельбу по курсу своего корабля. В ведомстве предположили, что российские военные проводили учебные стрельбы в Черном море, в то время как эсминец Defender совершал «мирный проход через территориальные воды Украины».

В Кремле назвали инцидент с нарушением границ спланированной провокацией, которая недопустима и не соответствует международному праву.

Автор
Роман Котерев
НАТО Россия ВМФ России Черное море
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