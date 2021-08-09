Лукашенко заявил о полумиллионе не согласных с его политикой белорусов

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

В Белоруссии проживают около 500 тыс. человек, которые не одобряют политику главы государства. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора», трансляцию мероприятия вел телеканал РБК.

«С моей политикой полмиллиона точно не согласны, в Белоруссии живущих. Я даю себе [в этом] отчет», — сказал Лукашенко в ответ на вопрос о возможном возвращении в страну тех, кто выехал за ее пределы из-за несогласия с политикой президента.

По его мнению, даже если таких наберется 10 тыс. и все они вернутся в страну, «будет 510 тыс. несогласных». Лукашенко добавил, что здесь важен не факт одобрения действий главы государства, а то, чтобы такие люди «не нарушали закон». Дело каждого такого вернувшегося будет рассматриваться индивидуально, заключил глава государства.

«Мы же им не запрещали [уезжать из страны], мы их не выгоняли, и мы им не запрещаем въезжать. Но они должны понимать, что если совершили преступления, то придется ответить», — подчеркнул президент Белоруссии.