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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко заявил о полумиллионе не согласных с его политикой белорусов

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

В Белоруссии проживают около 500 тыс. человек, которые не одобряют политику главы государства. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора», трансляцию мероприятия вел телеканал РБК.

«С моей политикой полмиллиона точно не согласны, в Белоруссии живущих. Я даю себе [в этом] отчет», — сказал Лукашенко в ответ на вопрос о возможном возвращении в страну тех, кто выехал за ее пределы из-за несогласия с политикой президента.

По его мнению, даже если таких наберется 10 тыс. и все они вернутся в страну, «будет 510 тыс. несогласных». Лукашенко добавил, что здесь важен не факт одобрения действий главы государства, а то, чтобы такие люди «не нарушали закон». Дело каждого такого вернувшегося будет рассматриваться индивидуально, заключил глава государства.

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«Мы же им не запрещали [уезжать из страны], мы их не выгоняли, и мы им не запрещаем въезжать. Но они должны понимать, что если совершили преступления, то придется ответить», — подчеркнул президент Белоруссии.

В этом контексте Лукашенко напомнил о состоявшихся год назад президентских выборах, добавив, что он получил около 600 тыс. голосов «против» своей кандидатуры, однако позднее часть граждан «одумались». Глава государства назвал это «неплохим результатом», сославшись на то, что в отдельных странах президентский рейтинг существенно ниже.

Год назад в Белоруссии прошли масштабные акции протеста недовольных итогами президентских выборов. Девятого августа после закрытия избирательных участков на улицы белорусских городов начали выходить протестующие. Митинги продолжались более месяца. Против их участников возбудили более 4 тыс. уголовных дел. По данным ЦИК, Александр Лукашенко тогда набрал 80,1%, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех проголосовали 4,59%. После этого она была вынуждена уехать в Литву, где находится до сих пор. Страны Запада результаты выборов не признают, против Белоруссии введены санкции, Лукашенко неоднократно утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и обвинял Запад в организации протестов.

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