В Минздраве Тульской области сообщили о состоянии матери убитой девочки

Фото: Следственный комитет РФ

После покушения на убийство женщину госпитализировали в Тульскую областную клиническую больницу, она находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РБК в пресс-службе минздрава региона.

Инцидент произошел вечером 8 августа в деревне Панарино в Тульской области. Пьяный мужчина в возрасте 69 лет выстрелил из ружья в женщину с ребенком на руках. Двухгодовалая девочка скончалась на месте от ранений в голову, ее мать с тяжелыми ранениями забрали в больницу.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК) и «Покушение на убийство двух и более лиц» (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по этой статье для подозреваемого — пожизненное лишение свободы.

Ранее в Чите пьяный мужчина застрелил девочку через дверь квартиры из-за конфликта с соседями, она скончалась от ранений головы и грудной клетки. Мужчина получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.