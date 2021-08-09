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В Чечне оценили название республики на украиноязычных картах Apple

Джамбулат Умаров
Джамбулат Умаров (Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости)

Украинские праворадикальные провокаторы вынудили Apple совершить ошибку, обозначив на украиноязычных картах Чеченскую республику как «Республика Ичкерия», и втянули ее в кампанию по очернению России. Об этом РБК заявил депутат Государственной думы VII созыва Шамсаил Саралиев.

По его словам, «провокаторы» умышленно назвали Чечню Ичкерией в украиноязычных приложениях Apple и пытаются использовать для этого любые инструменты. «Беспринципность и неразборчивость этих людей оставляет в дураках уважаемые технологические компании и портит репутацию бренда в глазах всего мира», — отметил Саралиев.

Он отметил, что такие провокации являются «демонстрацией бессилия». «Мы помним и знаем свою историю. Мы готовы защищать свою Родину. Но как долго на поводу у провокаторов будут вестись другие? Я призываю представителей Apple эту ошибку исправить и не вводить в заблуждение украинский народ и общественность в целом», — добавил депутат Госдумы.

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Как сказал РБК заместитель

Председатель правительства Чеченской Республики Джамбула Умаров сообщил РБК, что в такой ситуации «охотнее верится в глупость, чем в нарочитость разработчиков Apple и их украинских коллег». «Отвечать на бред можно только бредом», — отметил он.

Умаров привел в пример историю 1902 года, когда индейцы племени Чероки обратились к федеральным властям США с просьбой назвать их территорию Секвойя в честь своего вождя, который разработал азбуку их языка. Однако президент США Теодор Рузвельт отказал им и назвал их землю штатом Оклахома. «Почему бы, исходя из демократических традиций их страны, а также в угоду своим союзникам — украинским националистам, специалистам Apple не отметить на карте индейскую версию этого штата с интригующим названием «Секвiйя»? — предложил Умаров.

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На украиноязычных картах Apple Чечню обозначили как «Республика Ичкерия»
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Сейчас на украиноязычных картах Apple Maps Чечня обозначена как «Чеченська Республіка Ічкерія», однако если использовать те же карты на русском языке, то название республики будет указано как Чечня.

«Республикой Ичкерия» называлось самопровозглашенное государство, образованное в 1991 году, после распада СССР, на территории бывшей Чечено-Ингушской автономной республики. Провозглашение Ичкерии спровоцировало затяжной военный конфликт между правительством России и сепаратистами.

Сейчас «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» находится в едином федеральном списке организаций, признанных в соответствии с российским законодательством террористическими и запрещенных в России.

РБК направил запрос в Apple.

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