В Чечне оценили название республики на украиноязычных картах Apple

Джамбулат Умаров (Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости)

Украинские праворадикальные провокаторы вынудили Apple совершить ошибку, обозначив на украиноязычных картах Чеченскую республику как «Республика Ичкерия», и втянули ее в кампанию по очернению России. Об этом РБК заявил депутат Государственной думы VII созыва Шамсаил Саралиев.

По его словам, «провокаторы» умышленно назвали Чечню Ичкерией в украиноязычных приложениях Apple и пытаются использовать для этого любые инструменты. «Беспринципность и неразборчивость этих людей оставляет в дураках уважаемые технологические компании и портит репутацию бренда в глазах всего мира», — отметил Саралиев.

Он отметил, что такие провокации являются «демонстрацией бессилия». «Мы помним и знаем свою историю. Мы готовы защищать свою Родину. Но как долго на поводу у провокаторов будут вестись другие? Я призываю представителей Apple эту ошибку исправить и не вводить в заблуждение украинский народ и общественность в целом», — добавил депутат Госдумы.

Как сказал РБК заместитель