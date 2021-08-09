Чибис пообещал Лукашенко максимально выгодные условия для экспорта калия

Вагоны на фоне отвалов на руднике Беларуськалий (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Власти Мурманской области готовы предложить «максимально выгодные» условия для транзита калийных удобрений из Белоруссии. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис, его слова передала РБК пресс-служба правительства Мурманской области.

«Безусловными нашими плюсами являются незамерзающий порт и уникальные арктические льготы», — отметил губернатор.

Так Чибис отреагировал на заявление президента страны Александра Лукашенко о готовности переориентировать экспорт белорусских калийных удобрений из Литвы в порты России, в том числе в Мурманск, для дальнейшей отправки товаров в Китай и Индию по Северному морскому пути.

О таком варианте развития событий Лукашенко объявил после того, как глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис допустил прекращение экспорта калийных удобрений из Белоруссии через литовский порт Клайпеда при новом витке санкционного давления на Минск.