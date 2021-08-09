Чибис пообещал Лукашенко максимально выгодные условия для экспорта калия

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 73,51 (+0,38) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 86,44 (-0,02) Инвестиции, 13:50
Тренер Кучерова и Василевского возглавит сборную Канады на Олимпиаде-2022 Спорт, 18:34 Лукашенко заявил о полумиллионе не согласных с его политикой белорусов Политика, 18:30 Криптобиржа Poloniex заплатит $10 млн по мировому соглашению с SEC Крипто, 18:20 Депутат Рады и чемпион Олимпиады поддержал Магучих после фото с Ласицкене Спорт, 18:17 Гимнастка Ашрам получит $300 тыс. за победу над россиянками на Олимпиаде Спорт, 18:05 В США назвали машины с лучшей и худшей обзорностью Авто, 18:02 Бионический глаз и 3D-кости: медицина будущего, доступная уже сейчас Индустрия 4.0, 18:00 Путин поручил увеличить группировку для борьбы с пожарами в Греции Общество, 17:57 Байден расширил санкции США против Белоруссии Политика, 17:57 Лукашенко рассказал о просьбе к Москве выделить «антиковидный» кредит Политика, 17:52 СК начал проверку после взрыва и пожара на НЛМК Общество, 17:46 Россия увеличила план по экспорту водорода в 1,5 раза Бизнес, 17:43 Главврач ковидной больницы предостерегла от самодиагностики и самолечения Город, 17:43 Чибис пообещал Лукашенко максимально выгодные условия для экспорта калия Бизнес, 17:34
Бизнес ,  
0 

Чибис пообещал Лукашенко максимально выгодные условия для экспорта калия

Вагоны на фоне отвалов на руднике Беларуськалий
Вагоны на фоне отвалов на руднике Беларуськалий (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Власти Мурманской области готовы предложить «максимально выгодные» условия для транзита калийных удобрений из Белоруссии. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис, его слова передала РБК пресс-служба правительства Мурманской области.

«Безусловными нашими плюсами являются незамерзающий порт и уникальные арктические льготы», — отметил губернатор.

Так Чибис отреагировал на заявление президента страны Александра Лукашенко о готовности переориентировать экспорт белорусских калийных удобрений из Литвы в порты России, в том числе в Мурманск, для дальнейшей отправки товаров в Китай и Индию по Северному морскому пути.

О таком варианте развития событий Лукашенко объявил после того, как глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис допустил прекращение экспорта калийных удобрений из Белоруссии через литовский порт Клайпеда при новом витке санкционного давления на Минск.

Лукашенко пригрозил Литве экспортировать калийные удобрения через Россию
Политика
Александр Лукашенко

Правительство Мурманской области и крупнейшие региональные компании, связанные с морскими погрузочными и разгрузочными работами, уже проводили переговоры по поводу переориентации белорусского экспорта с Минтрансом и Таможенным комитетом Белоруссии в мае 2021 года, сообщили РБК в пресс-службе правительства области. Принимать такие грузы может Мурманский балкерный терминал.

В конце июня ЕС ввел секторальные санкции против Белоруссии. Ограничения коснулись нефтяного сектора, продажи хлористого калия, а также доступа к рынкам европейского капитала. Евросоюз связал санкции с «нарушениями прав человека в Белоруссии, жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», а также в связи с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и задержанием журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Мурманская область Александр Лукашенко Белоруссия удобрения
Материалы по теме
Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии
Политика
Лукашенко пригрозил Литве экспортировать калийные удобрения через Россию
Политика
Белорусская компания поставит калийные удобрения в Индию
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter