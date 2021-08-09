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Талибы объяснили убийство чиновника в Кабуле «военной ситуацией»

Дава Хан Минапал
Дава Хан Минапал (Фото: menapal1 / Twitter)

Шестого августа радикальное движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) взяло на себя ответственность за убийство главы информационного центра правительства Афганистана Давы Хана Минапала.

«Это военная ситуация. <...> С их стороны все, кто аффилирован с кабульской администрацией, будь это журналисты или не журналисты, день и ночь работают против нас. Десятки наших журналистов были убиты в результате бомбардировок и прицельных убийств», — заявил РБК 9 августа представитель движения Сухель Шахин.

Он добавил, что ситуация в стране показывает необходимость положить конец войне и достичь мирного решения переговорным путем.

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Замир Кабулов (слева)

МВД Афганистана сообщило, что Дава Хан Минапал был убит «в ходе специального нападения бойцов» в Кабуле у шоссе Дарульаман недалеко от посольства России.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после вывода из страны американских военных, который к настоящему времени практически завершился. «Талибан» начал наступление на позиции правительственных сил. Боевики утверждают, что по состоянию на 9 августа под их полным контролем находится уже шесть провинций страны.

В понедельник ими была частично занята столица провинции Саманган город Айбак, сообщил источник агентства «РИА Новости». О захвате части города сообщил и телеканал Tolo News. Ранее в российском МИДе указывали, что у террористов нет военной возможности удержать под контролем крупные города.

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