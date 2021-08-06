Дипломаты ответили на данные об убийстве возле посольства России в Кабуле

Дава Хан Минапал (Фото: moiafghanistan / Facebook)

Сотрудники российского посольства в Афганистане не пострадали в результате нападения на главу афганского правительственного информационного центра в Кабуле, передает ТАСС со ссылкой на дипучреждение.

«Мы пока не располагаем достоверной информацией об инциденте. Все сотрудники посольства в безопасности, никто не пострадал», — сообщили в посольстве. «РИА Новостям» дипломаты сообщили об укреплении охраны дипучреждения «в необходимой степени».

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О том, что в Кабуле убит глава правительственного информационного центра Афганистана сообщил МВД страны в Facebook. «Сегодня террористы убили Даву Хана Минапала, главу правительственного информационного и медиацентра в седьмом районе Кабула», — говорится в сообщении. Убийство произошло рядом с мечетью Усман Гани во время пятничной молитвы, сообщили в МВД. В этом же районе находится посольство России.

Ранее агентство Tolo News со ссылкой на источники сообщало, что убийство произошло на улице Дар-уль-Аман. На ней находится российское посольство. Сама улица — длинной примерно 6 км.