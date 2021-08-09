Умер председатель совета директоров Mediascope

Анджело Кодиньони (Фото: Antonio Calanni / AP)

Умер председатель совета директоров телеизмерителя Mediascope, член совета директоров Национальной медиа группы Анджело Кодиньони, сообщили РБК в пресс-службе компании. Ему было 73 года.

Кодиньони родился в Италии в 1947 году. Более 30 лет он проработал в сфере телевидения, медиа и рекламы. В 1996–2006 годах он был президентом и генеральным директором Eurosport S.A., а в 2007 году стал членом стратегического комитета французской издательской группы Mondadori S.A.

В последние десять лет карьера Кодиньони была связана с Россией. Он был старшим советником ПАО «ИнтерРАО», членом Международного экспертного совета «Росатома», а в 2016 году стал председателем совета директоров Mediascope и ООО «ВЦИОМ-Медиа».

За популяризацию олимпийских видов спорта во время работы в Eurosport Кодиньони был награжден Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета (МОК).