Mediascope снова стала единым телеизмерителем России

Компания Mediascope утверждена в качестве единого телеизмерителя на ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

29 октября состоялось заседание комиссии по телеизмерениям, на котором была определена единая организация по исследованию объема зрительской аудитории телеканалов.

На конкурс заявились три компании. По словам руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, телевещатели удовлетворены работой Mediascope, который был единым телеизмерителем предыдущие три года. Поэтому решение комиссии было единогласным.

Обновленные полномочия Mediascope начнут действовать с 1 января 2020 года. Компания обязана ежегодно составлять отчет в Роскомнадзор и публиковать его на своем официальном сайте. Также телеизмерителю предстоит обеспечить открытость, прозрачность и достоверность данных, который он получил в результате исследований.

В октябре Mediascope впервые раскрыл результаты телеизмерений по всей России. По данным компании, российский зритель в среднем проводит за просмотром ТВ 3,5 часа в сутки. В крупных городах этот показатель меньше, а в малых населенных пунктах — больше.