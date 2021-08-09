Минобороны за неделю выявило более 30 самолетов разведки у границ

За прошедшую неделю 33 самолета и 11 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежащие иностранным государствам, вели воздушную разведку вдоль российских границ, сообщает газета Минобороны «Красная звезда», принадлежащая Минобороны.

Российские радиолокационные системы сопровождали полеты иностранных летательных аппаратов, два раза для недопущения нарушения госграницы в воздух поднимались истребители. Иностранные самолеты и беспилотники воздушную границу России не нарушали.

Минобороны еженедельно отчитывается об активности иностранных воздушных средств разведки у границ России. Неделей ранее — 2 августа — ведомство отчиталось о 30 самолетах-разведчиках и 10 БПЛА.

В начале июня было замечено 38 самолетов разведчиков и 10 БПЛА, два российских истребителя также взлетали для контроля безопасности границы.