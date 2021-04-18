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Политика ,  
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В России разработали систему «воздушного минирования» против БЛА

Ударный беспилотник «ZALA Ланцет»
Ударный беспилотник «ZALA Ланцет» (Фото: zala-aero.com)

В России разработали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров.

Для установки таких мин используются дроны «Ланцеты», разработанные ZALA Aero. Они патрулируют воздушное пространство. Такие дроны могут разгоняться до 300 км/ч и таранить на пикетировании вражеские беспилотники.

«Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов», — заявил Захаров.

Однако пока систему «воздушного минирования» только отрабатывают. Дроны тренируются на воздушных шариках.

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Фото:Global Look Press

В марте ученые Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) изобрели устройство для борьбы с беспилотниками — ракету, из которой выпускается захватывающая дроны сеть.

Кроме того, для борьбы с беспилотниками был разработан мобильный комплекс «Защита». Его произвел петербургский научно-исследовательский институт «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»). Комплекс умещается в трех кейсах и способен подавлять управление дроном в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий.

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