В России разработали систему «воздушного минирования» против БЛА

Ударный беспилотник «ZALA Ланцет» (Фото: zala-aero.com)

В России разработали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров.

Для установки таких мин используются дроны «Ланцеты», разработанные ZALA Aero. Они патрулируют воздушное пространство. Такие дроны могут разгоняться до 300 км/ч и таранить на пикетировании вражеские беспилотники.

«Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов», — заявил Захаров.

Однако пока систему «воздушного минирования» только отрабатывают. Дроны тренируются на воздушных шариках.