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Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия с понедельника, 9 августа, возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Такое решение в конце июля принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Согласно принятому решению, все рейсы в указанные страны будут выполняться из столичных аэропортов:

  • в Бахрейн по маршруту Москва — Манама с частотой два рейса в неделю;
  • в Доминикану по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата с частотой три рейса в неделю;
  • в Молдавию по маршруту Москва — Кишинев с частотой три рейса в неделю.

Более того, с 9 августа будет увеличено с одного до трех в неделю количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск.

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Также теперь рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять в неделю на каждом из маршрутов.

В конце июля Россия возобновила авиасообщение с Францией и Чехией. В Париж и Ниццу можно попасть рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга, вылеты в Прагу возможны только из Москвы.

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