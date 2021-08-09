Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия с понедельника, 9 августа, возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Такое решение в конце июля принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Согласно принятому решению, все рейсы в указанные страны будут выполняться из столичных аэропортов:

в Бахрейн по маршруту Москва — Манама с частотой два рейса в неделю;

в Доминикану по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата с частотой три рейса в неделю;

в Молдавию по маршруту Москва — Кишинев с частотой три рейса в неделю.

Более того, с 9 августа будет увеличено с одного до трех в неделю количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск.