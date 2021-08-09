Следователи проверят ДТП под Саратовом с 13 пострадавшими

Следователи организовали проверку после ДТП с пассажирским автобусом в Калининском районе Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«Водитель пассажирского автобуса, следовавшего из города Белгорода в Саратов не справился с управлением вследствие чего транспортное средство опрокинулось в кювет», — сообщили в СК.

По данным СК за медицинской помощью обратились 12 человек, детей среди них не было.

Ранее ТАСС со ссылкой ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрия Юрина сообщало 13 пострадавших. По словам собеседника агентства, два человека находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе было 22 человека.