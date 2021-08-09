Аналитики назвали регионы с самым доступным бензином

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Москвы могут больше жителей остальных регионов купить топлива на свои среднемесячные зарплаты, следует из исследования «РИА Новости».

По данным аналитиков, в ЯНАО и Москве на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тыс. литров бензина АИ-92 в месяц. В Чукотском автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе — более 1,5 тыс. литров в месяц.

В 11 регионах, среди которых Санкт-Петербург, Московская область Якутия, а также Красноярский край, на среднюю зарплату можно приобрести от 1 до 1,5 тыс. литров бензина АИ-92, говорится в исследовании.

Меньше 600 литров бензина могут купить жители Тамбовской области, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, республики Дагестан и Ивановской области.