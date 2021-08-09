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Аналитики назвали регионы с самым доступным бензином

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Москвы могут больше жителей остальных регионов купить топлива на свои среднемесячные зарплаты, следует из исследования «РИА Новости».

По данным аналитиков, в ЯНАО и Москве на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тыс. литров бензина АИ-92 в месяц. В Чукотском автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе — более 1,5 тыс. литров в месяц.

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В 11 регионах, среди которых Санкт-Петербург, Московская область Якутия, а также Красноярский край, на среднюю зарплату можно приобрести от 1 до 1,5 тыс. литров бензина АИ-92, говорится в исследовании.

Меньше 600 литров бензина могут купить жители Тамбовской области, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, республики Дагестан и Ивановской области.

Аналитики пояснили, что субъекты ранжировали по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе заработную плату. Соответствующий показатель определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2020 года по май 2021 года на региональную цену бензина по состоянию на середину июля 2021 года.

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В первом полугодии 2021 года производство бензина в России увеличилось на 7,6%, с 18,53 млн до 19,95 млн т. При этом поставки на внутренний рынок росли вдвое быстрее — на 16% (до 17,39 млн т), а на экспорт, наоборот, сократились в 1,5 раза, до 2,418 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

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