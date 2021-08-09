Посол России оценил сроки окончания строительства «Северного потока-2»

11 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщал, что строительные работы по второй нитке трубопровода готовы на 98%.

В середине июля Берлин и Вашингтон объявили, что договорились о применении санкций против России, если та продолжит использовать энергоносители в качестве инструмента давления на другие страны.

Также страны отмечали, что транзит через Украину после введения в строй «Северного потока-2» должен быть продолжен. Кроме того, США и Германия инвестируют $1 млрд в развитие возобновляемых источников энергии на Украине.

«Северный поток-2» представляет собой две нитки газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая, они проведены по дну Балтийского моря. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Укладка первой нитки была завершена в начале июня. Полностью строительство планируют завершить к концу августа.