Посол России оценил сроки окончания строительства «Северного потока-2»
Строительные работы по газопроводу «Северный поток-2» находятся на финальной стадии, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью «Известиям».
«Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели», — сказал посол.
Дипломат отметил, что сроки названы исходя из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения проекта.
Нечаев также пояснил, что США и ФРГ не заключали соглашения по «Северному потоку — 2», речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом.