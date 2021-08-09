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В порту Норвегии загорелся российский траулер

На севере Норвегии в порту Киркенес загорелось российское промысловое судно «Таманго». Об этом сообщила газета Sør-Varanger Avis со ссылкой на местную полицию.

На борту траулера находились 22 члена экипажа, никто из них не пострадал, все были эвакуированы на берег, пишет газета.

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По данным полиции пожар на судне начался в 13:00 (14:00 мск) в трюме корабля. О причинах возгорания пока не сообщается.

В июле в результате пожара на маломерном судне в Хабаровском крае, погиб один человек. По данным транспортной прокуратуры, судно, принадлежащее ФГБУ «Заповедное Приамурье», филиал Шантарский, было обнаружено в Охотском море между мысом Куприяновский и заливом Екатерины.

Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник, предположительно, на борту находились государственные инспекторы в области охраны окружающей среды филиала Шантарский.

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