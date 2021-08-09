В порту Норвегии загорелся российский траулер

На севере Норвегии в порту Киркенес загорелось российское промысловое судно «Таманго». Об этом сообщила газета Sør-Varanger Avis со ссылкой на местную полицию.

На борту траулера находились 22 члена экипажа, никто из них не пострадал, все были эвакуированы на берег, пишет газета.

По данным полиции пожар на судне начался в 13:00 (14:00 мск) в трюме корабля. О причинах возгорания пока не сообщается.

В июле в результате пожара на маломерном судне в Хабаровском крае, погиб один человек. По данным транспортной прокуратуры, судно, принадлежащее ФГБУ «Заповедное Приамурье», филиал Шантарский, было обнаружено в Охотском море между мысом Куприяновский и заливом Екатерины.