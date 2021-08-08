Британские власти привлекут военных для доставки еды в супермаркеты

Власти Великобритании намерены привлечь военных к доставке еды в супермаркеты из-за нехватки дальнобойщиков, сообщают The Sun и The Daily Mail со ссылкой на источники.

СМИ указывают, что 2 тыс. водителей грузовых автомобилей из Королевского логистического корпуса отдан приказ о пятидневной готовности для доставки еды и предметов первой необходимости в супермаркеты. В ближайшие дни правительство должно сделать официальный запрос на помощь в транспортировке грузов.

The Sun отмечает, что военнослужащих разместят в гостиницах. Все эти мероприятия проводятся в рамках операции Rescript, которую министерство обороны страны запустило еще в марте прошлого года в качестве ответа на пандемию коронавируса.

Ранее, в конце июля, британская Ассоциация автотранспортных перевозчиков заявила о нехватке дальнобойщиков в стране. По данным ассоциации, речь идет о 90 тыс. человек, в том числе о 25 тыс. работников из стран Евросоюза, которые уехали из страны после Брексита.