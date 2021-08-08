Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
В ДТП в Новой Москве погибли четыре человека Общество, 23:00 Пять интересных фактов об арктическом шельфе РБК и «Газпром нефть», 22:59 NYT узнала об отсутствии у Байдена намерения менять планы по выводу войск Политика, 22:57 Тренер «Ростова» Семин назвал странным пенальти в ворота команды Спорт, 22:45 Британские власти привлекут военных для доставки еды в супермаркеты Экономика, 22:43 В Белоруссии из школьной программы исключили Алексиевич и Солженицына Общество, 22:17 Эксперты оценили публикацию The National Interest о крахе гегемонии США Политика, 22:10 Узнай своего туриста: чем Югра привлекает путешественников РБК и Сбер, 22:09 «Рубин» одержал третью победу на старте чемпионата России Спорт, 22:07 Дубль Фомина принес «Динамо» волевую победу в дерби над ЦСКА Спорт, 22:00 На крыше «Москвариума» из-за замыкания оплавилась буква на вывеске Общество, 21:46 Футболист сборной России получил травму в матче премьер-лиги Спорт, 21:07 Захарова заступилась за украинку Магучих после ее фото с Ласицкене Спорт, 20:52 Последствия самого крупного в этом году лесного пожара в США. Видео Общество, 20:49
Экономика ,  
0 

Британские власти привлекут военных для доставки еды в супермаркеты

Власти Великобритании намерены привлечь военных к доставке еды в супермаркеты из-за нехватки дальнобойщиков, сообщают The Sun и The Daily Mail со ссылкой на источники.

СМИ указывают, что 2 тыс. водителей грузовых автомобилей из Королевского логистического корпуса отдан приказ о пятидневной готовности для доставки еды и предметов первой необходимости в супермаркеты. В ближайшие дни правительство должно сделать официальный запрос на помощь в транспортировке грузов.

В Британии предсказали сохранение вакцинации от COVID-19 «на долгие годы»
Общество
Фото: Alex Davidson / Getty Images

The Sun отмечает, что военнослужащих разместят в гостиницах. Все эти мероприятия проводятся в рамках операции Rescript, которую министерство обороны страны запустило еще в марте прошлого года в качестве ответа на пандемию коронавируса.

Ранее, в конце июля, британская Ассоциация автотранспортных перевозчиков заявила о нехватке дальнобойщиков в стране. По данным ассоциации, речь идет о 90 тыс. человек, в том числе о 25 тыс. работников из стран Евросоюза, которые уехали из страны после Брексита.

Для решения этого вопроса кабмин объявил об упрощении процедуры получения прав на вождение грузовиков. Но в Ассоциации заявили, что такие меры не помогут нормализации логистики: на вступление в силу новых норм потребуется минимум пять месяцев.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

В организации отмечают, что решить проблему можно лишь разрешив европейским работникам вернуться в Британию. Там, в частности, указали, что в некоторых районах, например в Северной Ирландии, привлечь новых сотрудников из числа граждан страны не получается, даже несмотря на повышение зарплат на 20%.

Великобритания военные логистика еда супермаркеты
Материалы по теме
Мишустин поручил проконтролировать поставки еды из-за ЧП на Транссибе
Общество
Лукашенко пригрозил ограничить транзит товаров из Германии в Россию
Политика
Какие товары стали больше ввозить из России в США. Инфографика
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter