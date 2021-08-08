Эксперты оценили публикацию The National Interest о крахе гегемонии США

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Соединенные Штаты в последние годы возвращаются к идее изоляционизма, которые были популярны в стране до Первой мировой войны и администрации президента Вудро Вильсона, сказала в комментарии РБК старший научный сотрудник Института США и Канады Александра Филиппенко.

«В последние годы можно наблюдать откат к изоляционизму. Это мы видели даже в период президентства Обамы и, конечно, [экс-президента США Дональда] Трампа. Трамп считал, что прежде всего нужно заниматься внутренними делами и соответствовать национальным интересам», — сказала Филиппенко.

Изоляционизм — концепция в американской политической мысли, доминировавшая в стране до Первой мировой войны и в период между двумя мировыми войнами. Ее теоретики и сторонники полагали, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в европейские дела.

По словам Филиппенко, в пользу возрождения изоляционизма в США говорит отход Вашингтона от дела в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, вывод войск из Афганистана и Ирака, начавшийся еще при предыдущей американской администрации. Эксперт рекомендует не забывать о том, что, несмотря на победу на последних президентских выборах демократа Джо Байдена, Трампа поддержали примерно 70 млн американцев, а Белый дом «всегда учитывает мнение меньшинства».