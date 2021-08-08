Эксперты оценили публикацию The National Interest о крахе гегемонии США

«США по-прежнему остается сильной державой, но это не страна-полицейский, это не однополярный мир, это не государство, которое обязано контролировать все остальные государства», — считает Филиппенко. По ее словам, многие американские эксперты полагают, что такой контроль стал причиной негативного отношения к Вашингтону в других странах, и правительству лучше отказаться от этой политики.
Но, по словам Филиппенко, такой подход касается международных отношений, но не экономики.
«В экономике США хотели бы остаться лидером, и им очень важно, чтобы Китай не становился экономическим центром, чтобы юань не становился слишком сильным», — заключает эксперт.
Политолог Сергей Михеев в комментарии РБК высказывает мнение, что апогей американской силы, который пришелся на 1990-е годы, уже прошел. По его словам, Вашингтон теряет влияние в мире и экономическую силу.
«Фактически у них остается два рычага: финансовая власть (доллар — мировая валюта) и власть массовой культуры. Даже военная сила США уже давно не является однозначной», — считает Михеев.
Он добавил, что «деградация влияния» Соединенных Штатов «может произойти быстро, а может растянуться на сто лет». По словам эксперта, переживает упадок и «американская мечта», поскольку многие американцы считают, что жить в стране стало плохо.
«Кроме того, они, как мне кажется, серьезно прокалываются, исповедуя некие двойные стандарты», — добавляет Михеев, поясняя, что, по его мнению, США давно перестали быть образцом демократии. «Период с Трампом и Байденом это очень хорошо показал», — заключает эксперт.
Ранее, 7 августа, в журнале The National Interest вышла статья под заголовком «Столкновение великих держав изменит Америку» за авторством профессора политологии и госуправления Университета Джорджа Мейсона Марка Каца. В ней автор делает вывод о постепенном уходе однополярного мира во главе с США, который возник после окончания «холодной войны».
К такому заключению Кац приходит на основе нескольких аргументов:
- Неспособность Вашингтона вести длительные военные кампании — например, в Ираке и Афганистане;
- Неэффективный ответ США на получение при поддержке Москвы независимости Абхазией и Южной Осетией в 2008 году, а также на присоединение Крыма к России в 2014-м;
- Соединенные Штаты уступают инициативу на ближнем востоке России, Ирану и Турции;
- Неудачные попытки американских властей разрядить напряженность с противниками, в частности, Ираном и КНДР, равно как и отговорить своих союзников от сотрудничества с этими странами.
Кац говорит о том, что Китай сам стремиться к однополярности с Пекином во главе, в том время как Москва пытается создать третий полюс силы.
«С таким количеством разных государств, преследующих столько разных целей, то, что сейчас существует, — это скорее не многополярный мировой порядок, а многополярный мировой беспорядок», — полагает автор.
При этом он уточняет, что в этом нет ничего необычного, поскольку и предыдущие системы международных отношений были нестабильными, а их участники всегда стремились сформировать баланс сил в свою пользу.