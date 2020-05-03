Le Monde предсказал конец гегемонии США после пандемии коронавируса

Миропорядок, построенный под эгидой США после Второй мировой войны, больше не подходит современной реальности и нынешнему балансу сил на международной арене. Об этом пишет французский журнал Le Monde.

По мнению авторов статьи, которые провели серию геополитических опросов, пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько экономический и политический подъем Китая дестабилизировал систему, выстроенную на гегемонии Вашингтона.

При этом в Le Monde отметили, что на фоне вспышки COVID-19 обострилось противостояние Китая и США, которые тратили много ресурсов на взаимные обвинения в происхождении вируса вместо того, чтобы устранять кризис здравоохранения внутри стран.

»Соединенные Штаты утратили глобальное лидерство <...> и в Совете Безопасности ООН, работа которого из-за коронавируса оказалась фактически парализована», — пишет французское издание.

Авторы публикации также утверждают, что пандемия поставила под угрозу и единство Европы. «Эгоизм государств и закрытие границ поставили под угрозу два столпа Европейского Союза: Шенгенскую зону и единый рынок», — говорится в материале.

По данным американского университета Джона Хопкинса, к утру 3 мая число заболевших COVID-19 в мире достигло 3,426 млн. Треть всех инфицированных выявлены в США — там коронавирус подтвердился у 1,13 млн человек. На втором месте по количеству зараженных — Испания (216 тыс.), на третьем — Италия (209 тыс.). Коронавирус унес жизни 243 тыс. человек. Более 1 млн заболевших вылечились.