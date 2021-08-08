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В Одессе умер художник Александр Ройтбурд

Александр Ройтбурд
Александр Ройтбурд (Фото: Zuma / ТАСС)

Советский и украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

Причина смерти не называется. Как пишет газета «Украинская правда», Ройтбурд долгое время болел, у него были осложнения после коронавирусной болезни, которую он перенес весной. Прощание с художником состоится 11–12 августа.

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Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. Был одним из основателей ассоциации «Новое искусство» в Одессе. Также возглавлял филиал галереи Марата Гельмана в Киеве.

Произведения Ройтбурда представлены в МОМА в Нью-Йорке, Третьяковской галерее в Москве и в Центре современного искусства в Киеве. Он возглавил Одесский художественный музей в 2017 году. 

смерть художник Украина Одесса
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