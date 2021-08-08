Умер американский комик Тревор Мур

Американский комик, актер и продюсер Тревор Мур скончался вечером 6 августа в США. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его жены Айми Карлсон.

«Мы опустошены потерей моего мужа, лучшего друга и отца нашего сына. Он был известен миллионам как писатель и комик, и все же для нас он был просто центром всего нашего мира», — говорится в заявлении Карлсон, опубликованном менеджером актера.

По данным издания, его смерть наступила вечером 6 августа в результате несчастного случая, подробности которого не приводятся.

Мур родился в 1980 году в Монклере, штат Нью-Джерси. Он рано начал писать и в возрасте 12 лет опубликовал сборник карикатур под названием «Обрывки». После переезда в Нью-Йорк в 1999 году Мур стажировался у исполнительного продюсера Saturday Night Live Лорна Майклса и участвовал в программе NBC page.