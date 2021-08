Умер американский комик Тревор Мур

Мур также создал и вел «Шоу Тревора Мура» на Comedy Central, в котором была представлена серия его комедийных скетчей. Кроме того, он приобрел известность благодаря созданию комедийного сериала «Прогулка с розыгрышами» (Walk the Prank) на телеканале Disney. Также он отметился режиссерскими и актерскими работами в фильмах «Городские приматы» (The Whitest Kids U'Know), «Лучшая охрана» (Breaking in) и «Мисс Март» (Miss March).