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Умер американский комик Тревор Мур

Американский комик, актер и продюсер Тревор Мур скончался вечером 6 августа в США. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его жены Айми Карлсон.

«Мы опустошены потерей моего мужа, лучшего друга и отца нашего сына. Он был известен миллионам как писатель и комик, и все же для нас он был просто центром всего нашего мира», — говорится в заявлении Карлсон, опубликованном менеджером актера.

По данным издания, его смерть наступила вечером 6 августа в результате несчастного случая, подробности которого не приводятся.

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Мур родился в 1980 году в Монклере, штат Нью-Джерси. Он рано начал писать и в возрасте 12 лет опубликовал сборник карикатур под названием «Обрывки». После переезда в Нью-Йорк в 1999 году Мур стажировался у исполнительного продюсера Saturday Night Live Лорна Майклса и участвовал в программе NBC page.

Мур также создал и вел «Шоу Тревора Мура» на Comedy Central, в котором была представлена серия его комедийных скетчей. Кроме того, он приобрел известность благодаря созданию комедийного сериала «Прогулка с розыгрышами» (Walk the Prank) на телеканале Disney. Также он отметился режиссерскими и актерскими работами в фильмах «Городские приматы» (The Whitest Kids U'Know), «Лучшая охрана» (Breaking in) и «Мисс Март» (Miss March).

комик США режиссер
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