В Свердловской области пьяный водитель сбил ребенка на переходе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,17 (+0,38) Инвестиции, 12:24
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,65 (+0,24) Инвестиции, 12:24
Юристы назвали условия нарушения права на неприкосновенность жилья Общество, 12:34 Как вырасти из бизнеса «на коленке» за шесть недель РБК и Альфа-Банк, 12:33 Сбербанк объявил о переходе на единый карточный продукт — Сберкарту Партнерский материал, 12:31 ЦИК допустила передачу квоты на наблюдателей ОБСЕ другим организациям Политика, 12:27 JPMorgan запустил собственный биткоин-фонд для богатых клиентов Крипто, 12:26 Россиянин на велотреке вышел в полуфинал спринта на Олимпиаде Спорт, 12:24 Замглавы Минздрава назвал число привитых от коронавируса жителей России Общество, 12:21 Названы регионы — лидеры по приросту объемов строящегося жилья Недвижимость, 12:20 IPO Robinhood: о чем нужно знать Крипто, 12:14 Объем ввода жилья по схеме эскроу превысил 10 млн кв. м за два года Недвижимость, 12:12 Disney поделился трейлером отеля, погружающего в мир «Звездных войн» Стиль, 12:11 Как сэкономить 35% бюджета на ИТ-расходах. Тест РБК и Онланта, 12:09 Мизулина назвала соцсети-лидеры по деструктивному контенту Политика, 12:08 Россиянин победил американца в бою за золото. Онлайн 13-го дня Игр Спорт, 12:06
Общество ,  

В Свердловской области пьяный водитель сбил ребенка на переходе

Фото: incident_asb / VK
Фото: incident_asb / VK

В Свердловской области пьяный водитель сбил девятилетнего ребенка, сообщает региональное управление МВД на своем сайте.

«Пьяный водитель легковушки, не думая о последствиях нетрезвого вождения, потерял над собой контроль, сбил мужчину с ребенком, переходящих проезжую часть дороги по пешеходному переходу, после чего протащил ребенка под днищем автомобиля более 50 метров. Ребенок погиб на месте», — говорится в сообщении.

В ГИБДД назвали самые аварийные дни и часы
Общество

Это произошло около восьми вечера по местному времени 4 августа, на пешеходном переходе в поселке Белореченский напротив дома 22. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что за рулем «ВАЗ 21053» («Жигули 5») был мужчина 1958 года рождения, уроженец Асбеста с 36-летним стажем вождения. К административной ответственности его ранее не привлекали.

Отец мальчика серьезных травм не получил и за медпомощью не обращался. Полицейским он сказал, что не заметил машину, поскольку та выехала из-за поворота в месте, где дорога искривлена. Мужчина почувствовал удар справа, а когда встал, ребенка рядом с ним уже не было — он лежал на обочине в 50 м от отца.

Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

Приехав на место происшествия, сотрудники полиции провели медицинское освидетельствование водителя и установили, что он был пьян. Из-за сильного опьянения нарушитель не смог дать какие-либо разъяснения по поводу ДТП. Его сожительница сказала, что супруг пил на дне рождения у друзей. Его задержали и поместили в СИЗО.

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о приведшем в к смерти по неосторожности нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

Следователи собирают доказательства по делу: осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и допрашивают свидетелей.

Свердловская область ребенок ДТП
Материалы по теме
В МВД назвали регионы по росту числа жертв в ДТП с участием такси
Общество
В России число аварий с сигвеями и электросамокатами увеличилось на 166%
Общество
Губернатор Свердловской области призвал мэров отдать автомобили врачам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter