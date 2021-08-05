В Свердловской области пьяный водитель сбил ребенка на переходе

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В Свердловской области пьяный водитель сбил девятилетнего ребенка, сообщает региональное управление МВД на своем сайте.

«Пьяный водитель легковушки, не думая о последствиях нетрезвого вождения, потерял над собой контроль, сбил мужчину с ребенком, переходящих проезжую часть дороги по пешеходному переходу, после чего протащил ребенка под днищем автомобиля более 50 метров. Ребенок погиб на месте», — говорится в сообщении.

Это произошло около восьми вечера по местному времени 4 августа, на пешеходном переходе в поселке Белореченский напротив дома 22. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что за рулем «ВАЗ 21053» («Жигули 5») был мужчина 1958 года рождения, уроженец Асбеста с 36-летним стажем вождения. К административной ответственности его ранее не привлекали.

Отец мальчика серьезных травм не получил и за медпомощью не обращался. Полицейским он сказал, что не заметил машину, поскольку та выехала из-за поворота в месте, где дорога искривлена. Мужчина почувствовал удар справа, а когда встал, ребенка рядом с ним уже не было — он лежал на обочине в 50 м от отца.