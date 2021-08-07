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На юго-востоке Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским

Во французском городе Сент-Этьен на юго-востоке страны мужчина открыл огонь по полицейским, сообщает радиостанция France Bleu.

По словам заместителя государственного прокурора Андре Мерля, около 14:30 (15:30 мск) в полицию поступило сообщение о двух лицах, выдававших себя за сотрудников полиции. Он также отметил, что преступники останавливали прохожих, а у одного из них был при себе пистолет.

«Полиция решила предпринять операцию по задержанию, после чего получила полдюжины выстрелов», — сказано в сообщении.

В ответ полицейские открыли огонь по человеку с оружием и после непродолжительной погони он был арестован. Второй соучастник изначально скрылся на автомобиле, однако также был найден и задержан.

Как уточнил мэр Сент-Этьена Гаэль Пердриау, среди полицейских и гражданских лиц никто не пострадал, однако один из преступников получил огнестрельное ранение.

В пригороде Парижа неизвестный зарезал сотрудницу полиции
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Отделение полиции Раймбуйе

В апреле этого года в городе Рамбуйе во Франции вооруженный ножом мужчина вошел в полицейское отделение и напал на сотрудницу полиции, которая позже скончалась от полученных ран. Сотрудники полиции, в свою очередь, открыли по нападавшему огонь. Он погиб на месте.

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Издание Le Parisien указывало со ссылкой на источник, что преступник — гражданин Туниса, приехавший во Францию в 2009 году.

Франция полиция стрельба стрельба в толпе
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