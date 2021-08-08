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Общество ,  
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McDonald's столкнулся с нехваткой бумажных пакетов из-за бума доставки

McDonald's MCD $236,02 -0,16% Купить

McDonald's в США столкнулся с нехваткой бумажных пакетов на фоне бума доставки и заказов на вынос, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, которое франчайзи сети получили в конце июля.

Руководство McDonald's сообщило, что использование пакетов уже превысило довольно высокие показатели прошлого года. Там уточнили, что многие клиенты сети просят собирать заказы в пакеты, даже когда едят внутри ресторанов, а сотрудники разучились подавать блюда на подносах.

«Многим новым членам нашей команды до сих пор не приходилось пользоваться подносами. <...> Возвращение к использованию подносов оказалось более медленным и трудным, потому что мы так долго этого не делали», — говорится в письме.

В McDonald's также заявили, что рестораны, которые вновь открыли двери для посетителей, используют больше пакетов, чем заведения, работающие исключительно на вынос. В своем заявлении руководители компании призвали франчайзи собирать больше заказов используя подносы.

Как отмечает WSJ, McDonald's столкнулся с дефицитом бумажных пакетов на фоне бума доставки и заказов на вынос, который случился из-за пандемии коронавируса. За период с начала июля 2020 года по конец июня 2021-го доля таких заказов от всей выручки ресторанов в США составила больше 80%, приводит издание данные NPD Group.

Зоозащитники заблокировали поставки мяса для McDonald's в Британии
Общество

В мае этого года зоозащитники заблокировали поставки мяса для McDonald's из четырех холодильных складов в Британии. «Протестующие из Animal Rebellion направили усилия на борьбу с McDonald's, заблокировав все четыре холодильных склада в Соединенном Королевстве, которые обеспечивают примерно 1300 ресторанов», — говорилось в сообщении ответственной организации.

Так, в акции участвовали более 50 человек. McDonald's они называют символом проблем, связанных с нарушением прав животных и климатическими изменениями. Участники акций призывали перейти на питание растительной пищей к 2025 году. Конечная протестующих — сорвать цепочку поставок продукции в рестораны фастфуда.

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