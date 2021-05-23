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Общество ,  
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Зоозащитники заблокировали поставки мяса для McDonald's в Британии

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Зоозащитники заблокировали поставку мяса из четырех холодильных складов в Британии, сообщила на своем сайте организация Animal Rebellion («Восстание животных»).

«Протестующие из Animal Rebellion направили усилия на борьбу с McDonald's, заблокировав все четыре холодильных склада в Соединенном Королевстве, которые обеспечивают примерно 1 300 ресторанов», — говорится в сообщении организации.

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В акции участвуют более 50 человек. Держать блокаду они намерены как минимум сутки. Для этого протестующие используют грузовики и бамбуковые конструкции.

McDonald's они называют символом проблем, связанных с нарушением прав животных и климатическими изменениями. Участники акций призывают перейти на питание растительной пищей к 2025 году. Конечная протестующих — сорвать цепочку поставок продукции в рестораны фастфуда.

В своем обращении члены Animal Rebellion выразили солидарность с работниками McDonald's, которые добиваются повышения оплаты своего труда.

Ранее московские власти выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 33 ресторанах McDonald's. В Роспотребнадзоре указали, что в заведениях не соблюдалась социальная дистанция, не проверялась температура, не были установлены санитайзеры, а у посетителей не было масок. Два ресторана при этом временно опечатали. В самой компании заявили, что соблюдают требуемые нормы.

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