Зоозащитники заблокировали поставки мяса для McDonald's в Британии

Зоозащитники заблокировали поставку мяса из четырех холодильных складов в Британии, сообщила на своем сайте организация Animal Rebellion («Восстание животных»).

«Протестующие из Animal Rebellion направили усилия на борьбу с McDonald's, заблокировав все четыре холодильных склада в Соединенном Королевстве, которые обеспечивают примерно 1 300 ресторанов», — говорится в сообщении организации.

В акции участвуют более 50 человек. Держать блокаду они намерены как минимум сутки. Для этого протестующие используют грузовики и бамбуковые конструкции.

McDonald's они называют символом проблем, связанных с нарушением прав животных и климатическими изменениями. Участники акций призывают перейти на питание растительной пищей к 2025 году. Конечная протестующих — сорвать цепочку поставок продукции в рестораны фастфуда.