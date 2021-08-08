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В Гидрометцентре назвали регионы с прогнозом аномальной жары

Аномально высокая температура прогнозируется в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на 7-8 градусов выше нормы. Будет сильная жара до 36-37 градусов. Такая жара там будет минимум до 9 августа», — сказал он.

По его словам, жаркая погода с температурой 35-38 градусов также прогнозируется в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Кроме того, в Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов тепла, добавил синоптик.

«Кроме Кировской области, в Поволжье везде температура выше 30 градусов прогнозируется, а в Самарской области — до 36-38 градусов, в Татарстане — до 35 градусов, в Оренбургской области — до 36 градусов, ко вторнику потеплеет до 39 градусов даже. В Саратовской области ко вторнику потеплеет до 37 градусов», — уточнил Вильфанд.

Вильфанд предупредил о возможных «очень жарких днях» в августе
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Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что в течение августа будет дождливая и умеренно теплая погода. В первые десять дней прольется свыше половины месячного объема дождей. По его словам, на юге Центральной России и в Черноземье их будет в 1,6–1,8 раза больше обычной нормы. Днем температура воздуха ожидается в среднем плюс 18–23 градусов, а ночью — до плюс 8–13 градусов.

В мире будут учащаться случаи рекордной жары и обновления связанных с ней температурных рекордов, сообщали в конце июля ученые из Института атмосферы и климата при Высшей технической школе Цюриха. По их словам, влияние климатических изменений на формирование сильной жары пока недооценено, а ускорение процесса глобального потепления приведет к более сильным периодам аномального тепла во всем мире.

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