В Гидрометцентре назвали регионы с прогнозом аномальной жары

Аномально высокая температура прогнозируется в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на 7-8 градусов выше нормы. Будет сильная жара до 36-37 градусов. Такая жара там будет минимум до 9 августа», — сказал он.

По его словам, жаркая погода с температурой 35-38 градусов также прогнозируется в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Кроме того, в Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов тепла, добавил синоптик.

«Кроме Кировской области, в Поволжье везде температура выше 30 градусов прогнозируется, а в Самарской области — до 36-38 градусов, в Татарстане — до 35 градусов, в Оренбургской области — до 36 градусов, ко вторнику потеплеет до 39 градусов даже. В Саратовской области ко вторнику потеплеет до 37 градусов», — уточнил Вильфанд.