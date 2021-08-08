Во Франции заявили о наличии вопросов после приговора по делу Калви

Приговор по делу инвестиционного фонда Baring Vostok вызывает много вопросов у Парижа, говорится в официальном сообщении МИД Франции.

«Этот процесс и вынесенные приговоры вызывают немало вопросов, в том числе, по поводу условий предпринимательства в России», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что один из участников дела, партнер фонда Baring Vostok, француз Филипп Дельпаль — известный предприниматель, который пользуется уважением в деловых кругах обеих стран. В МИД Франции подчеркнули, что в Париже будут следить за развитием этого дела «с большим вниманием».

6 августа Мещанский районный суд Москвы признал виновными в растрате кредитных средств банка «Восточный» основателя Baring Vostok Калви и его партнеров и приговорил их к условным срокам. Наибольший, пять лет и шесть месяцев условно, получил Калви, Дельпаль получил 4,5 года условно.