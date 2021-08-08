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Во Франции заявили о наличии вопросов после приговора по делу Калви

Приговор по делу инвестиционного фонда Baring Vostok вызывает много вопросов у Парижа, говорится в официальном сообщении МИД Франции.

«Этот процесс и вынесенные приговоры вызывают немало вопросов, в том числе, по поводу условий предпринимательства в России», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что один из участников дела, партнер фонда Baring Vostok, француз Филипп Дельпаль — известный предприниматель, который пользуется уважением в деловых кругах обеих стран. В МИД Франции подчеркнули, что в Париже будут следить за развитием этого дела «с большим вниманием».

Как развивалось дело Baring Vostok. Хронология
Финансы
Майкл Калви

6 августа Мещанский районный суд Москвы признал виновными в растрате кредитных средств банка «Восточный» основателя Baring Vostok Калви и его партнеров и приговорил их к условным срокам. Наибольший, пять лет и шесть месяцев условно, получил Калви, Дельпаль получил 4,5 года условно.

В основу уголовного дела легла сделка по выдаче кредитов банком «Восточный» Первому коллекторскому бюро (ПКБ) в 2015 году на 2,5 млрд руб. (обе организации тогда контролировались Baring Vostok). В 2017 году кредиты были погашены за счет передачи банку акций люксембургской компании IFTG, которая инвестировала в финтех-стартапы. Расхождения в оценке стоимости этих акций стали причиной возбуждения уголовного дела и позволили следствию заявить о хищении.

Калви неоднократно заявлял о невиновности и настаивал на том, что 100% кредитных средств было использовано для оплаты обязательств банка перед «БКС Кипр». Он назвал приговор оскорбительным и нечестным. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Франко-российская торговая палата и советники по внешней торговле Франции также сочли приговор не справедливым.

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