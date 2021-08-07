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Политика ,  
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В премьер-министра Чехии бросили яйцо на предвыборном мероприятии

Политический противник премьер-министра Чехии Андрея Бабиша бросил в него яйцо во время агитационного мероприятия в поселке Пругонице. Об этом сообщает «Чешское телевидение» со ссылкой на представителя полиции Зденека Халупу.

Согласно сообщению, Бабиш 7 августа организовал в Пругонице, где он проживает, предвыборную встречу с местными избирателями. В ходе мероприятия он также подписывал свои книги. Однако встречу с избирателями прервал его противник, бросив в него яйцо.

Премьер-министр переместился с открытой трибуны в близлежащее бистро, а на место происшествия прибыл спецназ. «Два человека были арестованы по подозрению в совершении преступления», — отметил Халупа.

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Более того, полиция расследует еще один инцидент, который произошел утром перед мероприятием. По словам Халупы, сторонники студенческого движения «Миллион мгновений за демократию» разрисовали площадь в городе крестами в память о жертвах пандемии. Премьер-министр заявил, что заплатит за уборку площади.

Бабиш является главой правоцентристского политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО).

В Чехии 8 и 9 октября состоятся выборы в палату депутатов республики — нижнюю палату парламента.

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