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Пандемия коронавируса ,  

СМИ сообщили о госпитализации мэра Антальи

Мухиттин Бёджек
Мухиттин Бёджек (Фото: MuhittinBocek / Facebook)

Мэра турецкого курортного города Антальи Мухиттина Бёджека госпитализировали. Об этом сообщает издание Sabah.

По данным газеты, его доставили в городскую больницу Средиземноморского университета (университета Акдениз) и поместили в отдельную палату. Информации о заболевании Бёджека не поступало, уточнило Sabah.

Накануне, 6 августа, Бёджек написал в Twitter, что посетил соотечественников, пострадавших при пожаре в районах Улукапи и Чельтикчи.

Мухиттин Бёджек 17 августа 2020 года сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. В результате его госпитализировали в больницу университета Акдениз, изолировали и поместили под наблюдение врачей. Он также некоторое время проходил лечение в отделении интенсивной терапии, напомнило Sabah.

Спустя 108 дней нахождения в больнице, 3 декабря того же года, он заявил о выписке. «После нескольких месяцев расставания я <...> счастлив вернуться домой. Я вас всех очень люблю. Мы сильны вместе», — написал он в обращении к соотечественникам в Twitter.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусной инфекцией в Турции составляет 5 870 741 человек, 51 976 человек умерли.

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