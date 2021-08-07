СМИ сообщили о госпитализации мэра Антальи

Мухиттин Бёджек (Фото: MuhittinBocek / Facebook)

Мэра турецкого курортного города Антальи Мухиттина Бёджека госпитализировали. Об этом сообщает издание Sabah.

По данным газеты, его доставили в городскую больницу Средиземноморского университета (университета Акдениз) и поместили в отдельную палату. Информации о заболевании Бёджека не поступало, уточнило Sabah.

Накануне, 6 августа, Бёджек написал в Twitter, что посетил соотечественников, пострадавших при пожаре в районах Улукапи и Чельтикчи.

Мухиттин Бёджек 17 августа 2020 года сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. В результате его госпитализировали в больницу университета Акдениз, изолировали и поместили под наблюдение врачей. Он также некоторое время проходил лечение в отделении интенсивной терапии, напомнило Sabah.