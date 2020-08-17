Пандемия коронавируса , 17 авг, 10:18
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Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек заразился коронавирусом
Мухиттин Бёджек
Мэр турецкого курортного города Антальи Мухиттин Бёджек сообщил, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, он изолирован в больнице и находится под наблюдением врачей.
«Со мной все в порядке, настроение хорошее», — поделился Беджек. Он попросил также граждан носить маски, соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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