Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек заразился коронавирусом

Мухиттин Бёджек (Фото: @BocekMuhittin / Twitter)

Мэр турецкого курортного города Антальи Мухиттин Бёджек сообщил, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, он изолирован в больнице и находится под наблюдением врачей.

«Со мной все в порядке, настроение хорошее», — поделился Беджек. Он попросил также граждан носить маски, соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию.

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